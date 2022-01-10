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Автор Ольга Лебедева

Посол РФ в США назвал косвенных виновных в беспорядках в Казахстане

Политика

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в воскресенье, что беспорядки, потрясшие Казахстан на этой неделе, произошли после бегства США из Афганистана и распространения экстремистских идей в регионе.

Посол РФ в США назвал косвенных виновных в беспорядках в Казахстане

"Казахстан подвергся нападению радикалов, демонстрирующих дегуманизированные идеологии. Тысячи джихадистов и мародёров пытались подорвать конституционный порядок. Они применяют оружие против мирных жителей. Они продолжают наносить ущерб государственной и частной собственности. Хотел бы отметить, что все это происходит после бегства США из Афганистана и стремительного развития экстремистских идей в регионе", — заявил дипломат.

Его комментарии опубликованы на официальном аккаунте российского посольства в США в Facebook.

Рябков призвал" все демократические силы " помочь Казахстану, а не дестабилизировать ситуацию. В связи с этим он подчеркнул, что "первые часы" деятельности миротворческих сил ОДКБ, развернутых в центральноазиатской стране после запрашиваемой помощи, демонстрируют эффективность принятого решения.

Антонов отметил, что военное присутствие блока поможет "восстановить мир и конституционный порядок".

"Попытка цветной революции"

Российский дипломат особо подчеркнул, что умиротворение перед "бандитами, нападающими на силовиков, медработников и пожарных", "неприемлемо" для Москвы.

"Любые переговоры с террористами только побуждают их совершать еще более серьёзные преступления. Я уверен, что Госдеп об этом хорошо осведомлен, но не хочет отказываться от своей двойной морали, — заявил Антонов, назвав "полчищами террористов" радикальных участников насильственных акций протеста. — Кто руководил ими и помогал? Это новая попытка "цветной" революции с помощью головорезов и мародёров".

Он напомнил, что власти США не сомневались в необходимости использовать силы безопасности для наведения порядка после штурма Капитолия США в январе прошлого года, с последовавшим привлечением к ответственности всех лиц, причастных к беспорядкам.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Изначально они были вызваны резким подорожанием топлива, но быстро из мирных превратились в насилие, столкновения с полицией и грабежи.

Президент Токаев подтвердил, что в стране действуют "бандиты и террористы", которые были подготовлены за рубежом, и подчеркнул, что с "преступниками и убийцами" не ведутся переговоры.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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