Жертвами беспорядков в Казахстане признаны 164 человека

В результате январских беспорядков в Казахстане погбили 164 человека. Наибольшее количество жертв зафиксировано в Алма-Ате. Власти на данный момент обнаружили 103 погибших, сообщает Министрество здравоохранения Казахастана.

Также сообщается о двух тысячах человек, которые обратили в больницы с различными травмами из-за беспорядков. Наибольшее количество пострадавших в Алма-Ате - 1100 человек, Алматинской области - 300, Жамбылской области - 200 и Кызылординской области - 200.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января, причиной послужило поднятие цен на сжиженный газ в два раза. Более всего митинги, а затем погромы и мародёрство, разгорелись в Алма-Ате.

5 янврая президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворческий контингент был введен в Казахастан и взял под контроль стратегические объекты.

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