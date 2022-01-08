Минобороны РФ готовит новую переброску военных и техники в Казахстан

В Ивановской области на аэродроме началась погрузка военных и боевой техники на самолёты Ил-76. Миротворцы отправятся в Казахстан для устранения массовых беспорядков.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, самолёты военно-транспортной авиации выполнят свыше 20 рейсов.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы", — сказано на официальном сайте оборонного ведомства.

Перед военнослужащими из РФ поставили следующие задачи:

Охранять важные государственные и военные объекты Казахстана;

Оказывать содействие силам правопорядка республики;

Стабилизировать обстановку и вернуть её в правовое поле.

В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

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