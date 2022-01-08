В Ивановской области на аэродроме началась погрузка военных и боевой техники на самолёты Ил-76. Миротворцы отправятся в Казахстан для устранения массовых беспорядков.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, самолёты военно-транспортной авиации выполнят свыше 20 рейсов.
"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы", — сказано на официальном сайте оборонного ведомства.
Перед военнослужащими из РФ поставили следующие задачи:
В состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что кризис в стране произошёл из-за предательства некоторых чиновников и правоохранителей.