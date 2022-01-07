Лукашенко и Назарбаев детально обсудили ситуацию в Казахстане

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко пообщался по телефону с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вечером 7 января. Информация об этом появилась у БелТА, которое цитирует пресс-службу белорусского президента.

"Телефонный разговор провел сегодня вечером Александр Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе разговора подробно обсудили положение дел в Казахстане", — сообщили в пресс-службе.

Массовые беспорядки охватили все крупные города Казахстана в первых числах января. Причиной протестов стала информация о двукратном повышении стоимости сжиженного газа. Во многих городах страны сложилась серьёзная ситуация, в частности, в Алма-Ате протесты переросли в мародёрство и вооружённый бандитизм.

По информации ООН, в ходе беспорядков пострадали не менее 1 тысячи человек, 18 представителей силовых ведомств страны были убиты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил начало контртеррористической операции и ввёл режим ЧП на всей территории республики до 19 января.

В Казахстан были направлены коллективные миротворческие подразделения ОДКБ после того, как Токаев обратился в организацию за помощью. Казахстанский лидер отдал приказ ликвидировать всех террористов, которые будут продолжать сопротивление.

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