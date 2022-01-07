В Казахстане протестующим платили и выдавали энергетики

Мэр казахстанского города Шымкент Шангыс Мукан заявил, что задержанные правоохранителями провокаторы рассказали о выдаче им денег и энергетических напитков.

"Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, после них они теряли контроль над собой", — сказал Мукан в эфире телеканала "Хабар 24".

Градоначальник призвал родителей следить за своими детьми, чтобы они не участвовали в протестах.

Ранее стало известно, что казахстанские правоохранители задержали три тысячи протестующих, уничтожили 26 вооружённых преступников и ещё 18 ранили. Силовики восстановили контроль над всеми захваченными зданиями госучреждений и отделениями полиции. Отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты помогли российские десантники, которые прибыли в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ.

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