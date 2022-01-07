Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка во всех регионах страны.

В пятницу, 7 января лидер страны провел заседание контртеррористического штаба, в котором приняли участие руководители администрации президента, представители Совбеза и силовых структур.

На мероприятии Токаев объявил о начале операции антитеррор и восстановлении конституционного порядка в стране.

По словам казахстанского лидера, в Казахстан вторглись вооружённые террористы, которые уничтожают имущество граждан. Он призвал продолжить "контртеррористические акции", пока все боевики не будут уничтожены.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали три тысячи протестующих, уничтожили 26 вооруженных преступников и ещё 18 ранили. Силовики восстановили контроль над всеми захваченными зданиями госучреждений и отделениями полиции.

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