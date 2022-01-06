Вышинский: обращение Казахстана за помощью в ОДКБ — правильное решение

По мнению главы постоянной комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Вышинского, отправка миротворческих подразделений в Казахстан, в котором бесчинствуют митингующие, — это правильное решение, так как протесты там давно перестали быть мирными и приняли угрожающий обществу характер.

"Со вчерашнего дня огромное количество людей на постсоветском пространстве внимательно следило за развитием событий в Казахстане, делилось снимками и видео погромов магазинов и стрельбы на улицах. В таких условиях говорить о мирном протесте, о соблюдении прав граждан Казахстана и живущих в этой стране наших соотечественников не приходится. Это издевательская формулировка по отношению к тому, что мы все наблюдали", — такая цитата Вышинского приводится в Telegram-канале СПЧ.

Глава СПЧ уверен, что в подобной ситуации очень важно действовать быстро и жёстко, чтобы не позволить экстремистским и террористическим элементам выйти из-под контроля. Он уверен, что власти Казахстана своевременно обратились за помощью в ОДКБ, ведь у них с этой организацией есть большой опыт сотрудничества.

Вышинский уверен, что прибытие миротворцев в Казахстан, в котором сейчас бесчинствуют вооружённые повстанцы, несёт мирным гражданам надежду на восстановление мирной жизни и спокойствия.

"Полагаю, что у огромного количества людей, включая 3,5 миллиона русскоязычных граждан Казахстана, появилась определённая надежда на стабилизацию обстановки, когда они узнали, что миротворцы примут участие в поддержании порядка, охране зданий, помогут вернуть ситуацию в правовое поле. У людей, следящих из окон своих квартир за вооружёнными участниками беспорядков (кого ещё вчера называли мирными протестующими), теперь появилась надежда на то, что жизнь вернётся в нормальное русло", — сказал Вышинский.

Ситуация в Казахстане остаётся тревожной. Последние три дня в стране не утихают массовые протесты, связанные с информацией об увеличении цен на сжиженный газ. Многие протестующие вооружены и настроены агрессивно, в городах устраиваются погромы. Во всём Казахстане до 19 января введён режим ЧП.

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