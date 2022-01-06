В Совфеде дали комментарий по поводу помощи российских миротворцев в Казахстане

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уверен, что задачей миротворческих подразделений ОДКБ является лишь помощь властям Казахстана в восстановлении правопорядка, в то время как взять под контроль ситуацию и вернуть страну к мирному существованию должны будут местные власти.

"Задачей подразделений ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Но правопорядок в стране в конечном итоге должны восстановить именно казахстанские органы власти. Наша же миссия — помочь им в том, чтобы сохранить страну, обеспечив ее "безопасность, стабильность, территориальную целостность и суверенитет" (цитата из Договора о коллективной безопасности)", — отметил Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор считает, что введения миротворческих подразделений на территорию Казахстана можно было бы избежать, если бы протесты в стране не приняли бы экстремистский характер, и если бы бунтующие не начали бы вести себя противозаконно.

Косачев подчеркнул законность миротворческой операции в Казахстане, хотя и допустил, что не все воспримут её именно так.

"Операция легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств-участников ОДКБ, так и международного права, хотя легко можно себе предположить, как она будет оценена теми внешними силами, кто хотел бы видеть в Казахстане иную власть", — написал Косачев.

Вице-спикер напомнил, что Россия в своё время ратифицировала договор о коллективной безопасности и устав ОДКБ, что позволяет ей посылать своих миротворцев без какого-либо дополнительного одобрения парламентом.

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