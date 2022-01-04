Депутат Шеремет: Зеленского ждёт трибунал, если Киев нападёт на Крым или Донбасс

В Госдуме РФ президента Украины Владимира Зеленского ещё раз предупредили о последствиях нападения на Крым или Донбасс.

Депутат Михаил Шеремет прокомментировал недавнее заявление украинского лидера о том, что в 2022 году солдаты вооружённых сил Украины придут на территорию Крыма и Донбасса и сфотографируются там.

"Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждёт незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента — международный трибунал", — передаёт РИА Новости слова депутата.

Шеремет выразил надежду на то, что через некоторое время власть на Украине сменится, и новый лидер осознает необходимость дружественных отношений с Россией.

Ранее политолог Леонид Крутаков рассказал, почему Зеленский вдруг заговорил о переговорах и референдуме по Донбассу. По его мнению, украинский лидер таким образом пытается добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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