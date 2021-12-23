Политолог оценил слова Путина о подготовке Украиной военной операции

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал Pravda.Ru версию президента России Владимира Путина о том, что Украина может готовить военную операцию против Донбасса.

"Видимо, у него есть для этого основания, может там какие-то силы концентрируются вблизи границы с Россией. Я не могу судить об этом. Но версия выглядит правдоподобно. Украина рассчитывает на то, что её хорошо вооружённая армия совершит нападение, а Россия не будет ввязываться из-за угрозы санкций. Такое развитие событий имеет место быть", — сказал он.

Эксперт также добавил, что сами представители украинской власти не исключали варианта военного решения кризиса на востоке Украины. Поэтому они и отказываются выполнять политическую часть Минских соглашений, предположил Погребинский.

Ранее Путин указал, что информационная война с нагнетанием ситуации вокруг Украины может быть подготовкой к силовой операции Киева в Донбассе и предупреждением России, чтобы она в этой ситуации не приходила на помощь народным республикам.

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