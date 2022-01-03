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Автор Валентина Севрюгина

Американцы раскритиковали слова Байдена Зеленскому

Мир

Жители США в Twitter раскритиковали заявление своего лидера. Так, пользователей возмутили слова Джо Байдена о вторжении России на Украину - в разговоре с украинским президентом он дал понять, что США "ответят решительно" при развитии такого сценария.

Американцы раскритиковали слова Байдена Зеленскому

Старший продюсер телеканала MSNBC Кайл Гриффин процитировал это заявление в Twitter, что вызвало волну негодования.

"Почему это наша проблема? Мы не мировой страж порядка", — написал один из подписчиков продюсера.

Ещё один пользователь предложил Украине самой разбираться в собственном конфликте. Также в комментариях прозвучало мнение о том, что американская армия не должна ввязываться в конфликт, поскольку всё могут решить дипломаты.

Ранее после переговоров с Байденой Зеленский заявил в своём Twitter-аккаунте, что первая в 2022 году беседа с президентом США доказывает "особый характер отношений" между странами.

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