Саакашвили рассказал о внебрачной дочери от грузинской певицы

Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили впервые сообщил о своей самой маленькой дочери Элис Марии. Её матерью является грузинская певица София Нижарадзе.

Как подчеркнул Саакашвили, новогоднее выступление дочки и её мамы покажут в эфире телеканала Mtavari Arkhi. Экс-президент выразил радость из-за дебюта "своей любимой девочки". Также политик поздравил граждан Грузии с наступающим праздником.

"Поздравляю с Новым годом и желаю всего самого наилучшего. В 2022 году мы должны изменить всё, чтобы наши дети стали счастливее! Поздравляю! Ещё многое впереди!" — написал Саакашвили на своём официальном аккаунте в Facebook.

Также бывший лидер подчеркнул, что всё ещё находится в тюрьме, однако пытается сохранить оптимизм. По словам экс-главы государства, его физическое состояние до сих пор слабое.

Ранее представитель омбудсмена Анна Джаниашвили рассказала об обмороке Саакашвили. Его предупредили о вероятном переезде из больницы в тюрьму, из-за чего политик начал сопротивляться и потерял сознание, заявила Джаниашвили. Известно, что бывшего грузинского президента 30 декабря доставили из госпиталя в место лишения свободы в Рустави.

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