Саакашвили упал в обморок от новости, что его могут вернуть в тюрьму

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сообщили о возможном переводе из госпиталя обратно в тюрьму. Сначала политик сопротивлялся, а потом и вовсе потерял сознание, заявила представитель омбудсмена Анну Джаниашвили.

Как объяснил Саакашвили, к нему пришли люди и сообщили, что, возможно, политика хотят вернуть в тюрьму и в скором времени могут вывезти с территории военного госпиталя в Гори.

"Сегодня я навестила Михаила Саакашвили. Он мне сообщил, что вечером к нему пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя, из-за чего он оказал сопротивление, после чего ничего не помнит. После того как он пришёл в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить", — цитирует представителя омбудсмена ТАСС.

Что за люди приходили к Саакашвили и по какой причине пригрозили политику переводом, Джаниашвили не сообщила.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление врача-невролога, который обследовал экс-президента. По его словам, Саакашвили нуждается в лечении и реабилитации за границей.

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