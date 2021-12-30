В школах США под запрет попала рождественская песня Jingle Bells из-за расизма

В одной из школ Нью-Йорка директор запретила исполнять знаменитую рождественскую песню Jingle Bells, потому что она "оскорбляет темнокожее население страны". Инициативу подхватили другие учебные заведения США.

Один из представителей образовательной системы Нью-Йорка призвал поменять композицию Jingle Bells на песни, которые не оскорбляют граждан США. Сторонники запрета ссылаются на исследовании профессора Кайны Хэмилл. Она несколько лет назад выяснила, что впервые песня была исполнена в 1857 году белыми артистами, которые наложили на себя грим, чтобы выглядеть темнокожими, сообщает Telegram-канал RT.

Хэмилл прокомментировала запрет песни в американских школах. Она сказала, что находится в шоке и не хотела, чтобы её исследование привело к такому исходу.

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