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В школах США под запрет попала рождественская песня Jingle Bells из-за расизма

Мир

В одной из школ Нью-Йорка директор запретила исполнять знаменитую рождественскую песню Jingle Bells, потому что она "оскорбляет темнокожее население страны". Инициативу подхватили другие учебные заведения США.

В школах США под запрет попала рождественская песня Jingle Bells из-за расизма

Один из представителей образовательной системы Нью-Йорка призвал поменять композицию Jingle Bells на песни, которые не оскорбляют граждан США. Сторонники запрета ссылаются на исследовании профессора Кайны Хэмилл. Она несколько лет назад выяснила, что впервые песня была исполнена в 1857 году белыми артистами, которые наложили на себя грим, чтобы выглядеть темнокожими, сообщает Telegram-канал RT.

Хэмилл прокомментировала запрет песни в американских школах. Она сказала, что находится в шоке и не хотела, чтобы её исследование привело к такому исходу.

Ранее в России юрист Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза за неисполнение желаний. Позже вопрос об этом случае задали в ходе итоговой пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину. Он напомнил, что тоже является "юристом из Петербурга". Глава государства побыл в роли адвоката Деда Мороза и защитил его. По данным российского лидера, волшебник дарит подарки только хорошим детям. Так что юристу стоит задуматься, почему его желания дедушка игнорирует вот уже 23 года.

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