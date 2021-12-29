Власти украинского Тернополя организуют круглосуточную охрану памятника "национальному герою" страны Степану Бандере, на который только в декабре дважды "покушались" благодарные потомки:
Об этом сообщил Богдан Бутковский, депутат местного облсовета в Facebook:
Пользователи соцсети сопроводили "радостную новость" едкими и не всегда "патриотичными" комментариями:
"Культурное наследие охраняют от представителей нации!",
"Когда уже к нам придет дебандеризация?",
"Даже на Западенщине находятся люди, искренне ненавидящие эту кровавую мразь!"
Стоит отметить, что в западноукраинском Тернополе националистические настроения традиционно были сильнее, чем в других регионах страны. Но, как оказалось, даже здесь не так много почитателей национального "героя", как хотелось бы властям.
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