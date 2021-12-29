EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дима Билан рассказал о тяжбах за именной бренд и причём тут вор Япончик
Эксперт Иванников назвал меры защиты жилья от краж в новогодние праздники
Замглавы МИД Сыромолотов: потенциал ИГ* в Сирии удалось существенно ослабить
В России запустят аналог образовательного TikTok
Шварценеггер официально стал холостяком после десяти лет судов
В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать вино на Новый год
"Люди срежут провода": озвучены тайные предсказания Ванги на 2022 год
Социолог объяснил, почему статистика соцопросов — полная чушь
Будущий глава Мюнхенской конференции обвинил Путина в сталинизме

Памятник национальному герою Украины поставили под круглосуточную охрану

Мир

Власти украинского Тернополя организуют круглосуточную охрану памятника "национальному герою" страны Степану Бандере, на который только в декабре дважды "покушались" благодарные потомки:

  • один раз яйцами закидали, другой — красной краской облили.

Об этом сообщил Богдан Бутковский, депутат местного облсовета в Facebook:

Богдан Бутковський
Богдан Бутковський

Пользователи соцсети сопроводили "радостную новость" едкими и не всегда "патриотичными" комментариями:

"Культурное наследие охраняют от представителей нации!",

"Когда уже к нам придет дебандеризация?",

"Даже на Западенщине находятся люди, искренне ненавидящие эту кровавую мразь!"

Стоит отметить, что в западноукраинском Тернополе националистические настроения традиционно были сильнее, чем в других регионах страны. Но, как оказалось, даже здесь не так много почитателей национального "героя", как хотелось бы властям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Преступления Степана Бандеры: факты и домыслы - Станислав Бышок
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Памятник национальному герою Украины поставили под круглосуточную охрану
Дима Билан рассказал о тяжбах за именной бренд и причём тут вор Япончик
Эксперт Иванников назвал меры защиты жилья от краж в новогодние праздники
Замглавы МИД Сыромолотов: потенциал ИГ* в Сирии удалось существенно ослабить
В России запустят аналог образовательного TikTok
Шварценеггер официально стал холостяком после десяти лет судов
Япония установила мировой рекорд по здоровому долгожительству
Рейтинг литовского правительства внутри страны "пробил дно"
В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать вино на Новый год
"Люди срежут провода": озвучены тайные предсказания Ванги на 2022 год
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Мир. Новости мира
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников