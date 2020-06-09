Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз назвал Степана Бандеру "героем" и попросил не задавать лишних вопросов о нем.

"Все люди, которые защищали независимость Украины, являются её сыновьями и действительно героями. У нас от героя до врага — один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры. Нету однозначности. Не нужно, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время", - заявил украинский лидер.