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Иммунолог Крючков рассказал о характере связи сыпи на теле и "омикрона"

Мир

По мнению врача-иммунолога Николая Крючкова, кожная сыпь не всегда является симптомом штамма "омикрон", даже если речь идёт о конкретных её видах. Об этом эксперт заявил в беседе с изданием "Москва 24".

Иммунолог Крючков рассказал о характере связи сыпи на теле и "омикрона"

Ранее в британских СМИ появилась информация, что заражение штаммом "омикрон" часто сопровождается сыпью, которая может беспокоить пациентов сильным зудом, а может быть малозаметной.

Крючков уверен, что кожная сыпь является довольно редким симптомом "омикрона".

"Сейчас в значительной степени начинают заболевать более молодые люди и те, у кого есть иммунитет к инфекции. Это приводит к тому, что болезнь протекает легче. В результате меняется симптоматика. Все стали обращать внимание на кожную сыпь, потерю аппетита. Потому что при тяжелых симптомах, таких как температура 39, ломота, резкая слабость, такие признаки считают сопутствующими. Кожная сыпь — не самый частый симптом. Не так, что даже хотя бы у половины заболевших она наблюдается. Такого же нет. Из тех сведений, которые есть, сыпь остается редким симптомом", — считает иммунолог.

Крючков считает, что сыпь на теле человека появляется под влиянием разных факторов и заболеваний, и в случае её появления она совсем не обязательно говорит о том, что человек заболел штаммом "омикрон".

"Сыпь бывает разной. Она отличается по локализации, проявлениям, времени возникновения, темпам распространения. Поэтому любая сыпь, которая возникла на теле, не может быть подозрением на коронавирус", — сказал Крючков.

Учёный добавил, что этот аспект требует дальнейшего изучения.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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