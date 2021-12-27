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Швейцария выразила готовность принять саммит Россия — НАТО

Мир

Официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Кливаз заявил, что страна готова организовать на своей территории саммит Россия — НАТО, который запланирован на 12 января, если это потребуется.

"Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки, или оказание помощи в организации конференций и встреч", — цитирует Кливаза РИА Новости.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил созвать совещание Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что расширение НАТО за счёт Украины — это "красная линия" для российской стороны, за переход которой немедленно последует военный ответ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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