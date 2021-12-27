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На Украине признали бессилие Запада перед Россией

Мир

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Запад не сможет противостоять России ни в военном, ни в экономическом плане. Эксперт отметил, что приход к власти в США Джо Байдена и уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии привели к ослаблению Запада, который исчерпал все способы давления на РФ.

На Украине признали бессилие Запада перед Россией

В эфире телеканала "Наш" Бортник сообщил, что Запад не сможет остановить военное развитие России, а режим экономических санкций оказался неэффективным. Если Россию отключат от международной системы SWIFT, то западные страны рискуют потерять миллиарды инвестиций, отметил эксперт.

По мнению Бортника, Украине важно не стать площадкой для боевых действий. Киев должен найти компромисс и предложить что-то приемлемое и для России, и для Запада, и для самой Украины, считает политолог. По его словам, лучший вариант — внеблоковый статус Украины. Если страна вступит в НАТО, то через неё будет проходить линия фронта, что создаст риск для миллионов украинцев.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что президент Владимир Зеленский будет вынужден бежать из страны, если проиграет на выборах в 2024 году.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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