"Нафтогаз" не нашёл замену газу РФ и предложил расширять "узкие места" Польши

Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко признался, что у Незалежной нет альтернативного поставщика газа, кроме как Россия.

По его словам, на территории Польши необходимо расширять "узкие места" для транзита голубого топлива.

"Физически судна с LNG в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы", — цитирует Витренко РБК Украина.

Кроме того, как подчеркнул глава украинской компании, для того чтобы Незалежная могла получать газ из Польши или транзитом из Германии через польский газопровод, необходима масштабная модернизация систем.

"Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти "узкие места" расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру", — объяснил глава "Нафтогаза".

Ранее в Незалежной сообщали, что газовые месторождения страны пусты уже на 80%.

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