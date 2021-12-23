Украина намерена сократить потребление газа на 30-40%

Власти Украины намерены в ближайшие годы с помощью мероприятий по энергосбережению сократить потребление газа в стране на 30-40%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наша цель — мероприятия по энергосбережению, чтобы сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы", — цитирует ТАСС заявление Шмыгаля на заседании кабинета министров.

По словам премьер-министра, параллельно с сокращением потребления газа на Украине предполагается нарастить его добычу.

Как сообщил журналистам глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, компания планирует начать освоение новых месторождений газа на территории страны, а также на ближнем шельфе Чёрного моря.

"У нас есть перспективные месторождения, … новые участки, на которых мы также планируем начать добывать газ, и это позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Чёрного моря", — заявил топ-менеджер.

По данным компании, в настоящее время запасы газа на крупнейших месторождениях Украины в значительной степени исчерпаны. Опустошённость некоторых месторождений достигает 80%.

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