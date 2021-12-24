Разочаровавшиеся в Байдене сотрудники Белого дома обновляют резюме

Моральный дух среди сотрудников Белого дома президента Байдена низок, поскольку его первый год на посту подходит к концу, а опросы показывают, что его популярность среди большинства американцев падает.

Об этом рассказал Fox News со ссылкой на отчёт Politico.

Согласно опубликованному материалу, сотрудники Белого дома недовольны своей работой до такой степени, что готовы массово покинуть службу.

"Большая часть естественной координации, которая происходит в обычно функционирующем Белом доме, была утрачена, и не было предпринято никаких активных усилий, чтобы восполнить это за счёт преднамеренного создания команды", — сказал один из чиновников Белого дома.

Сотрудники говорят, что они чувствуют себя "посторонними", "не допущенными в команду":

"… лицемерно и иронично, что президент, чей бренд основан на сочувствии и семье, проводит кадровую политику, которая противоречит этому бренду, — сказал один сотрудник. — Это не очень хорошо выглядит и вызывает отторжение и нежелание продолжать с ним работать".

Многие сотрудники заявили, что они находятся в процессе обновления своих резюме и начнут искать новую работу в следующем году, как только президент официально отметит свой годичный юбилей на посту.

У вице-президента картина ещё хуже

Сотрудники офиса вице-президента Камалы Харрис уже начали уходить. Например, её директор по коммуникациям Эшли Этьен и старший советник Симона Сандерс.

Аналитики считают, что ситуация, сложившаяся внутри Белого дома, обусловлена тем, что Байдена и Харрис "продолжают преследовать низкие показатели опросов" из-за рекордной инфляции, высоких цен на газ, проблем с цепочками поставок и коронавирусом, продолжающимся пограничным кризисом и растущей международной напряжённостью с Россией и Китаем.

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