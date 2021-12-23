Белый дом: США не согласны с предложениями России по нерасширению НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО.

"На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО — хороший пример", — цитирует Псаки РИА Новости.

На итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад должен отказаться от забалтывания проблемы расширения НАТО на восток и предоставить РФ гарантии его прекращения.

Ранее российский МИД опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО. В документах Москва призывает Вашингтон и страны альянса отказаться от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших республик СССР.

Если НАТО и США не поддержат предложения России о гарантиях безопасности, то это может привести к обострению конфронтации, подчеркнул заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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