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Псаки отмахнулась от предупреждений Путина об "ответе на агрессию США"

Мир

У США и НАТО нет агрессивных намерений по отношению к России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки отмахнулась от предупреждений Путина об "ответе на агрессию США"

Так она прокомментировала предупреждения России о "военно-техническом” ответе на любые враждебные шаги.

Во время ежедневного брифинга, отвечая на вопрос, обеспокоена ли администрация США "ответными мерами", обещанными Москвой, Псаки сказала, что продолжающиеся дипломатические контакты являются "хорошим знаком” для напряжённых отношений между США и Россией.

"Хорошим признаком является то, что происходит открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, и мы ожидаем продолжения, мы надеемся на продолжение”, — заявила представитель Белого дома.

В то же время она отмахнулась от предупреждений президента России Владимира Путина, который заявил, что Москва примет "соответствующие военно-технические меры”, если Запад продолжит свою "явно агрессивную позицию".

"Эти замечания не предназначались для американской аудитории в целом, — заявила Псаки. — Это был просто жёсткий разговор для внутреннего потребления.

У президента Путина есть своя аудитория, я думаю, что по большей части это не США или люди, которые здесь живут".

Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что больше не рассматривает Запад как надёжного партнера, подтвердив свою цель достижения долгосрочных, юридически обязательных гарантий безопасности. В то же время он предупредил, что Россия способна дать надлежащий ответ на продолжающиеся враждебные действия.

"Если наши западные коллеги продолжат занимать эту явно агрессивную позицию, мы примем соответствующие военно-технические меры в ответ и жёстко отреагируем на враждебные шаги, — сказал Путин. — И я хочу подчеркнуть, что мы вправе делать то, что требуется для обеспечения безопасности и суверенитета России".

"Мы России не угрожаем"

Пресс-секретарь Белого дома также повторила, что США и НАТО не представляют угрозы для России, вновь обвинив Москву в "агрессии” против Украины.

"НАТО-оборонительный альянс, у нас нет агрессивных намерений в отношении России, у Соединённых Штатов их нет, как и у партнёров по НАТО. И, конечно, агрессия, которую мы видим на украинской границе, воинственная риторика исходит с одной стороны”, — заявила Псаки.

За последние несколько недель ведущие западные политики неоднократно заявляли, что Москва стремится вторгнуться в соседнюю страну, используя передвижение российских войск на собственной территории России в качестве "доказательства" предполагаемой подготовки к нападению. Москва последовательно отвергает такие претензии, настаивая на том, что все перемещения войск происходят исключительно в пределах границ России.

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Нужна ли России Псаки
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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