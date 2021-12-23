Басурин: первую партию химоружия США доставили на Украину в октябре

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что первую партию химоружия США доставили в украинский Борисполь ещё в октябре текущего года.

В среду, 22 декабря Басурин рассказал, что США завозили различные виды вооружения на Украину, а в одной из поставок находилось химическое оружие ботулотоксин.

"Он вызывает ботулизм, а если проще — паралич", — сообщил представитель ДНР в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.

Он отметил, что в Мариуполь США доставили контейнер с боевым отравляющим веществом — бензоксазепином. В настоящее время химическое оружие находится на складах в Харьковской области, добавил Басурин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских частных военных компаний. Также он отметил, что США передали украинским военным резервуары с "неустановленными химическими компонентами". Позже в Пентагоне опровергли слова Шойгу о химоружии на востоке Украины.

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