EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лавров: мы не хотим войны, но будем обеспечивать свою безопасность
Оперштаб: непривитым грозит тяжёлое течение COVID-19 при заражении "омикроном"
21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь
МЧС напомнило россиянам о правилах запуска фейерверков
Что заставило Бузову подстричься под каре
Эксперт объяснил, как не попасться на уловки мошенников перед Новым годом
"Омикрон" уже зафиксирован в 106 странах
Лавров рассказ о документе, который не позволяет Украине стать членом НАТО
Минздрав: прививка от COVID-19 для подростков останется добровольной в РФ

В ДНР заявили о поставках США на Украину контейнеров с химоружием

Мир

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что США поставляют на восток Украины контейнеры с химическим оружием.

В ДНР заявили о поставках США на Украину контейнеров с химоружием

"Соединённые Штаты Америки завозили различные виды оружия на Украину. В октябре в одной из поставок был антидот, тип химического оружия ботулотоксин. Он вызывает ботулизм, а если проще — паралич. В ноябре месяце был уже доставлен сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатомётами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников", — сказал Басурин в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.

По его словам, в Мариуполь американцы доставили другой контейнер весом 300 килограммов, в котором находится боевое отравляющее вещество — бензоксазепин, который применяется в виде аэрозоля.

"Вот это всё было свезено затем в Балаклею, Харьковскую область. Там есть артиллерийские склады. Это недалеко от Славянска. Можно быстро доставить сюда, к линии соприкосновения", — отметил Басурин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских частных военных компаний. Также он отметил, что США передали украинским военным резервуары с "неустановленными химическими компонентами". Позже в Пентагоне опровергли слова Шойгу о химоружии на востоке Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Оперштаб: непривитым грозит тяжёлое течение COVID-19 при заражении "омикроном"
21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь
МЧС напомнило россиянам о правилах запуска фейерверков
Лавров пригласил Анналену Бербок посетить Россию
Что заставило Бузову подстричься под каре
Эксперт объяснил, как не попасться на уловки мошенников перед Новым годом
"Омикрон" уже зафиксирован в 106 странах
Лавров рассказ о документе, который не позволяет Украине стать членом НАТО
Минздрав: прививка от COVID-19 для подростков останется добровольной в РФ
Психотехнолог: чем меньше у человека позитива в жизни, тем больше он делает негативного
Популярное
Экономика и бизнес
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта

А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.

Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Общество
Мясников высказался о ближайшем будущем России: "Войны не будет"
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Мир. Новости мира
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Любовь Степушова Геноцида не было, Арцах не наш: Армении никогда не стать Великой Любовь Степушова Александр Артамонов НАТО готовит провокацию в Донбассе? Тревожные сигналы Александр Артамонов Василий Амирджанов Россия отстаёт от Туркмении в номенклатурном креативе Василий Амирджанов
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Происшествия
Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте
Глава Роспотребнадзора назвала количество выявленных случаев "омикрона" в РФ
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала количество выявленных случаев "омикрона" в РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников