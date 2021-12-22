Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что США поставляют на восток Украины контейнеры с химическим оружием.
"Соединённые Штаты Америки завозили различные виды оружия на Украину. В октябре в одной из поставок был антидот, тип химического оружия ботулотоксин. Он вызывает ботулизм, а если проще — паралич. В ноябре месяце был уже доставлен сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатомётами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников", — сказал Басурин в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.
По его словам, в Мариуполь американцы доставили другой контейнер весом 300 килограммов, в котором находится боевое отравляющее вещество — бензоксазепин, который применяется в виде аэрозоля.
"Вот это всё было свезено затем в Балаклею, Харьковскую область. Там есть артиллерийские склады. Это недалеко от Славянска. Можно быстро доставить сюда, к линии соприкосновения", — отметил Басурин.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских частных военных компаний. Также он отметил, что США передали украинским военным резервуары с "неустановленными химическими компонентами". Позже в Пентагоне опровергли слова Шойгу о химоружии на востоке Украины.
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