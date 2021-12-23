Глава ДНР Пушилин предостерёг Украину от применения химического оружия

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что химическое оружие уже находится на Украине. И нет никаких гарантий, что Киев его не применит.

"Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ДНР выразил надежду на то, что Киев не совершит противоправный шаг и не будет использовать боевое отравляющее вещество в Донбассе. К сожалению, никто не может гарантировать, что Украина не будет использовать химоружие против ополченцев, поскольку руководство этой страны "делает очень много шагов нелогичных", отметил Пушилин.

В среду, 22 декабря, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что США поставляют на восток Украины контейнеры с химическим оружием.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских частных военных компаний. Также он отметил, что США передали украинским военным резервуары с "неустановленными химическими компонентами". Позже в Пентагоне опровергли слова Шойгу о наличии химоружия на востоке Украины.

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