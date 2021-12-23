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Глава ДНР Пушилин предостерёг Украину от применения химического оружия

Мир

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что химическое оружие уже находится на Украине. И нет никаких гарантий, что Киев его не применит.

Глава ДНР Пушилин предостерёг Украину от применения химического оружия

"Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ДНР выразил надежду на то, что Киев не совершит противоправный шаг и не будет использовать боевое отравляющее вещество в Донбассе. К сожалению, никто не может гарантировать, что Украина не будет использовать химоружие против ополченцев, поскольку руководство этой страны "делает очень много шагов нелогичных", отметил Пушилин.

В среду, 22 декабря, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что США поставляют на восток Украины контейнеры с химическим оружием.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских частных военных компаний. Также он отметил, что США передали украинским военным резервуары с "неустановленными химическими компонентами". Позже в Пентагоне опровергли слова Шойгу о наличии химоружия на востоке Украины.

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Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на востоке Украины
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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