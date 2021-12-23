Россию обвиняют в эскалации, чтобы Киев мог провести блицкриг в Донбассе

Киев готовится провести блицкриг в Донбассе. Поэтому ему нужно, чтобы Россия отвела свои войска от границы, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По его мнению, украинская власть намерена реализовать свой план нападения, поэтому ей выгодно обвинять Россию в агрессии на границе.

"Россию призывают отвести войска, и Россию обвиняют в том, что она пытается напасть на Украину, но только с одной целью. Скорее всего, запланирован какой-то украинский блицкриг в Донбассе, и пытаются предотвратить ответные действия Российской Федерации", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее в ДНР появились подозрения, что вода, которая приходит из Киева в Донбасс, отравлена. Бердичевский сказал, что подобного можно ожидать от Украины. В последнее время у воды присутствует резкий запах химических веществ. Не исключено, что Украина попытается отравить её, сообщил он.

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