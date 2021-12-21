В ДНР подозревают, что Киев отравляет питьевую воду, поступающую в Донбасс

В ДНР появились подозрения, что вода, которая приходит из Киева в Донбасс, отравлена. Об этом рассказал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета самопровозглашённой республики.

Он объяснил, что последнее время у воды присутствует резкий запах химических веществ. От Украины можно ожидать подобного, заявил Бердичевский.

"У нас несколько недель была непонятная ситуация с водой, с запахом химических веществ, были примеси аммония и ещё каких-то веществ. Я не исключаю, что Украина попытается отравить воду", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее отмечалось, что провокации с использованием химвеществ действительно возможны, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — доложил он на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

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