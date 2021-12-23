Члены партии Порошенко подали заявление на Зеленского по обвинению в госизмене

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов рассказал, что парламентарии подали заявление на украинского президента Владимира Зеленского. Его заподозрили в государственной измене и финансировании террористов.

"Нам удалось добиться того, что одну минуту назад в ДБР (Государственное бюро расследований. — Прим. ред.) было зарегистрировано заявление о преступлении, совершённом г-ном Зеленским и его окружением по уничтожению энергетической независимости Украины", — заявил Герасимов, речь которого транслировали на официальной странице "Европейской солидарности" в Facebook.

Ранее в государственной измене обвинили бывшего украинского лидера Петра Порошенко. По информации следствия, политик пользовался должностью президента и сотрудничал с Россией и Донбассом в ущерб Украине. Также экс-глава государства мог разорвать контракты по поставкам угля из ЮАР, создать ресурсную зависимость Киева от Москвы. Вместе с этим Порошенко заподозрили в материальной поддержке террористов.

В данный момент экс-президент Украины находится в Варшаве и разрабатывает с коллегами меры против России. Известно, что Порошенко пообещал вернуться на родину.

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