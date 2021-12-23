Лукашенко: через два дня проект конституции вынесут на всенародное обсуждение

Проект новой конституции Белоруссии почти готов, сейчас осуществляют последние коррективы, максимум через два дня его вынесут на обсуждение, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии рассказал об этом на итоговом совещании рабочей группы по вопросам изменения конституции.

"День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции", — передаёт агентство "БелТА" его слова.

Лидер также сделал акцент на том, что назвать проект окончательным можно будет только тогда, когда и предложения граждан будут в нём учтены.

"Сегодня нам надо ещё раз обратиться к этому проекту, почитать его вместе, особенно основные положения, чтобы не было каких-то недостатков", — резюмировал он.

В начале ноября Лукашенко заявил, что референдум по конституции Белоруссии пройдёт в феврале следующего года. По его мнению, важно показать гражданам, что смысл нововведений не в узурпировании власти.

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