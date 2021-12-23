EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Странная история: почему "Газпром" не бронирует транзит через Польшу
Почему Пугачёва не спешит знакомиться с маленькой внучкой
Галкин рассказал о конфузе Баскова на встрече с президентом Латвии
МИД: закон о домашнем насилии в России могут изменить после решения ЕСПЧ
Учёные мира назвали препарат, снижающий риск тяжёлой формы COVID-19
Рябков: США не смогут диктовать условия переговоров по гарантиям безопасности
Стало известно о состоянии девочки, которую мать бросила раздетой в овраге
Григорий Лепс осадил навязчивую поклонницу на концерте
Журналистов обработают частицами серебра перед пресс-конференцией президента

Лукашенко: через два дня проект конституции вынесут на всенародное обсуждение

Мир

Проект новой конституции Белоруссии почти готов, сейчас осуществляют последние коррективы, максимум через два дня его вынесут на обсуждение, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко: через два дня проект конституции вынесут на всенародное обсуждение

Президент Белоруссии рассказал об этом на итоговом совещании рабочей группы по вопросам изменения конституции.

"День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции", — передаёт агентство "БелТА" его слова.

Лидер также сделал акцент на том, что назвать проект окончательным можно будет только тогда, когда и предложения граждан будут в нём учтены.

"Сегодня нам надо ещё раз обратиться к этому проекту, почитать его вместе, особенно основные положения, чтобы не было каких-то недостатков", — резюмировал он.

В начале ноября Лукашенко заявил, что референдум по конституции Белоруссии пройдёт в феврале следующего года. По его мнению, важно показать гражданам, что смысл нововведений не в узурпировании власти.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лукашенко признался, сколько еще будет президентом
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Как не остаться без автомобиля: когда опасен возвратный лизинг
ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста
Странная история: почему "Газпром" не бронирует транзит через Польшу
Шведские учёные ошиблись в выводах о тех, кто верит в астрологию
Переселенцы из ЛДНР на Украину захотели вернуться на родину
Группа мигрантов пыталась переправиться из Белоруссии в Польшу на пароме
Почему Пугачёва не спешит знакомиться с маленькой внучкой
Лукашенко: через два дня проект конституции вынесут на всенародное обсуждение
"Марионетка НАТО": британцы раскритиковали Украину за стрельбу из оружия США
Галкин рассказал о конфузе Баскова на встрече с президентом Латвии
Популярное
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике

Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.

Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Общество
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Ирина Шлионская Шведские учёные ошиблись в выводах о тех, кто верит в астрологию Ирина Шлионская Ирина Гусакова Меган Маркл могут привлечь к суду по делу о педофилии Ирина Гусакова Дмитрий Соколов Зачем Агата Кристи организовала собственное похищение Дмитрий Соколов
Происшествия
Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал Добровинский
Гипотезы. Наука
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
Экономика и бизнес
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников