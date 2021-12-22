На Украине Зеленского попросили переименовать Россию в "Московию"

К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обратились депутаты Львовского областного совета с просьбой переименовать Россию в "Московию". Они решили, что именно такое название следует использовать на официальном уровне на всей территории Украины.

По их мнению, это восстановит историческую справедливость. Члены совета заявили, что Российская Федерация не имеет право географически обозначаться как Россия.

"Львовский областной совет направил обращение к президенту Украины, Верховной раде Украины по восстановлению исторической справедливости и переименованию Российской Федерации в Московию. А в отношении граждан РФ, соответственно, следует использовать "московиты", — передаёт агентство РИА Новости их сообщение.

Они сослались на то, что на картах XV, XVI и XVIII веков есть только государство Московия, а не Россия.

Ранее с подобной инициативой выступила украинская писательница Лариса Ницой. Кроме того, она уверена, что русский язык нужно переименовать в "московский". По её мнению, Россия своровала название языка у Украины, поскольку он не нужен был украинцам.

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