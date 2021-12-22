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Прокуратура Нидерландов потребовала арестовать четверых обвиняемых по делу MH17

Мир

Прокуратура Нидерландов потребовала, чтобы суд выдал ордер на арест всех четверых обвиняемых по делу о крушении Boieng (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году. Российская стороны неоднократно отмечала, что обвинение основано на показаниях анонимных свидетелей и постов из социальных сетей.

Прокуратура Нидерландов потребовала арестовать четверых обвиняемых по делу MH17

Слушания по делу о крушении Boeing проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол. Прокуратура Нидерландов обвиняет в случившемся россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. В среду, 22 декабря прокуратура потребовала, чтобы суд приговорил всех фигурантов дела к пожизненному лишению свободы.

По словам прокурора Манона Риддербекса, вряд ли удастся привлечь к ответственности россиян Гиркина, Дубинского и Пулатова, поскольку Россия не экстрадирует своих граждан.

"В любом случае, это не значит, что они смогли избежать ответственности навсегда. Никто не знает, что произойдет в будущем… Мы также просим суд, в случае вынесения такого приговора, выдать ордер на их арест", — цитирует прокурора РИА Новости.

В Нидерландах фигуранты дела обвиняются в уничтожении самолёта и убийстве 298 человек, которые находились на борту Boeing.

Ранее прокуратура Нидерландов в обвинительном заключении пришла к выводу, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малайзийский Boeing (рейс MH17) был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" со стороны населённого пункта Первомайский, который находился под контролем ополченцев.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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