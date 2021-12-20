Прокуратура Нидерландов: малазийский Boeing MH17 сбил ЗРК "Бук"

Прокуратура Нидерландов в обвинительном заключении пришла к выводу, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малайзийский Boeing (рейс MH17) был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" со стороны населённого пункта Первомайский, который находился под контролем ополченцев.

Слушания по делу о крушении Boeing проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол. Ранее суд Нидерландов отклонил запрос защиты о предоставлении всех документов, которые касаются свидетеля, заявлявшего, что самолет не мог сбить ЗРК "Бук".

"Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому, рейс MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны населенного пункта Первомайское… Эта позиция не изменилась", — цитирует РИА Новости прокурора Тейса Бергера.

Ранее "Алмаз-Антей" провёл собственное расследование, смоделировав ситуацию уничтожения Boeing в небе над Донбассом. Специалисты российского концерна пришли к выводу, что самолёт могла поразить только ракета 9М38, выпущенная со стороны населенного пункта Зарощенское, который находился под контролем украинских военных, имевших в распоряжении оставшийся после распада СССР ЗРК "Бук". Таким образом, "Алмаз-Антей" не подтвердил сценарий о том, что ракету вылетела со стороны Первомайского.

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