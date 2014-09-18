Эксперт: следователи скрывают улики, что малазийский Boeing был взорван

На руках у следователей есть доказательства взрыва малайзийского "Боинга", но их тщательно скрывают.

С таким заявлением выступил независимый эксперт Юрий Антипов.

По его словам, ему удалось получить сведения о взрыве на борту, которые есть в распоряжении голландских следователей, настаивающих на версии, что самолет был сбит "Буком".

Антипов заявил, что он на протяжении нескольких месяцев говорил о том, что у него имеются факты и результаты исследования обломков, проведенных с помощью современной аппаратуры, но к его словам не прислушиваются.

"С одной стороны, я показывал никому ранее не известный (даже голландцам) фактический исследовательский материал. С другой стороны, я не хотел показывать то, что напрямую указало бы не только на причину крушения самолёта рейса МН17, но и на тот способ и само вещество, каким взрывали этот самолёт".

Эксперт подчеркнул, что лайнер взрывали нестандартным способом и взрывчаткой, а потому следствие не показывает реальную картину произошедшего. По словам Антипова, взрыватели планировали все провернуть так, чтобы не оставить никаких следов, но ему удалось отыскать улики.

Антипов заявил, что он обнаружил на одном из вещдоков необычный след, как и само взрывчатое вещество. Но раскрывать детали эксперт не намерен, чтобы не подталкивать следствие к уничтожению важных доказательств.

"В этом деле и так слишком много "утерянных" и сфабрикованных улик, которые идеально укладываются в западную версию произошедшего, где виновной в крушении самолета назначена Россия", — говорит эксперт.

Это не первое "сенсационное заявление", связанное с катастрофой с малазийским "Боингом". Первым разоблачителем "удобной" для Запада версии был немецкий Бундестаг.

Вот что рассказывала об этом "Правда.Ру".

Бундестаг обнародовал сенсационные данные о катастрофе Боинга 777

Сайт немецкого Бундестага придал огласке совершенно сенсационные сведения о катастрофе "Боинга 777" над востоком Украины.

В опубликованном меморандуме содержатся данные о том, что рейс МН17 был сбит вовсе не ракетой "Бук", выпущенной "пророссийскими сепаратистами", как ранее утверждал Запад, а ракетой зенитно-ракетного комплекса С-125 (по классификации НАТО — SA-3). Это старый советский комплекс, который в России давно снят с вооружения и заменен С-300. Правда, он до сих пор есть в армиях бывшего Союза, включая Украину.

В модернизированном варианте С-125 "Печора" все еще экспортируется в ряде зарубежных стран. Комплекс обладает хорошими боевыми характеристиками, во время войны в Югославии именно из него был сбит хваленый американский самолет-невидимка F-117, что США были вынуждены признать.

Но в какой связи этот комплекс упоминается в меморандуме Бундестага? Этот 8-страничный документ за подписью статс-секретаря (замминистра) иностранных дел Маркуса Эдерера германский МИД направил в Бундестаг еще 5 сентября, хотя опубликован он был несколько позже. Громких заявлений для прессы по этому поводу не делалось. Видимо, потому, считает немецкий политолог Крет Майер, чтобы не привлекать к документу излишнего внимания.

Фактически этот меморандум стал вынужденным ответом внешнеполитического ведомства Германии на запрос "левой партии" — ведущей оппозиционной силы страны. В связи с катастрофой МН17 "левые" в частности интересовались у правительства: какие сведения у него имеются по поводу обстоятельств гибели "Боинга" в небе над Донбассом?

Правительство в ответ сообщило, что располагает записями переговоров в воздухе, но не может опубликовать их без согласия Голландии, отвечающей за расследование, но при этом заявило: "у федерального правительства нет подтвержденных сведений о том, что MH17 был сбит противовоздушной ракетой" — хотя, как мы знаем, Запад с самого начала единодушно утверждал, что самолет уничтожил "Бук" "пророссийских сепаратистов".

Далее еще интереснее:

В документе говорится, что 17 июля в воздушном пространстве Польши и Румынии находились два самолета-разведчика НАТО AWACS, которые отслеживали все, что происходило на Украине, в том числе работу систем ПВО, включая их радары. Из документа следует, что "оба самолета AWACS зафиксировали сигналы системы ПВО, идентифицированной как ЗРК "земля-воздух" SA-3, а также сигнал от другого радарного устройства, который не мог быть идентифицирован".

Что такое SA-3, не разъясняется (вряд ли случайно). Однако специалистам известно, что SA-3 по классификации НАТО — именно ЗРК С-125, а вовсе не "Бук", на использовании которого построены все обвинения России, а так же фальшивки СБУ, вроде той, что на второй день после катастрофы в интернет выложил Аваков.

Кстати, внешне комплексы "Бук" и С-125 абсолютно не похожи. "Бук" — самоходная установка, напоминающая танк. С-125 — ЗРК закрепленный на стационарном лафете (позже появилась модификация на грузовике), обычно с четырьмя ракетами.

Их существенное различие западные СМИ стараются не выпячивать. К примеру, германский телеканал n-tv сообщил, что автоматически распознаваемый сигнал от С-125 якобы можно спутать с "Буком". Правда, лишь в одном случае: если у "Бука" не активирована система радарного наведения на цель. Переводя на язык обывателя, это означает: если палит куда попало, без разбора.

Однако любой военный вам подтвердит, что без использования радара цель на высоте 10 000 м сбить с земли абсолютно невозможно. Из всего этого немецкий политолог Крет Майер делает вывод, что заявление его правительства фактически опровергает обвинения в адрес ополченцев, которые "Буком" якобы сбили МН17.

К этому же выводу приходит и депутат немецких "левых" Александер Ной:

"Нет никаких доказательств, как и кем МН17 был сбит. Ответ правительства резко противоречит обвинениям, которые Германия и ее западные партнеры выдвигают против России и против повстанцев, якобы сбивших самолет. Их винят в этом на основании диких домыслов, предрассудков и прежде всего политических интересов, направленных против России. Обвинения не выдерживают никакой критики с юридической точки зрения. И на почве этих недоказанных укоров против России принимают санкции".

Безусловно, эти новые данные, опубликованные на сайте Бундестага, можно считать сенсационными. Вопрос лишь в том, захотят ли их "увидеть" в Вашингтоне, или предпочтут проигнорировать так же, как абсолютно убедительные факты российского Генштаба, о которых писала Pravda.Ru, представленные нашими военными уже на третий день после трагедии.

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