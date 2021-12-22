Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны не стали игнорировать инициативы Москвы по безопасности. Также глава МИД РФ оценил деятельность генсека военно-политического блока НАТО Йенса Столтенберга.
По данным Лаврова, американский президент Джозеф Байден во время виртуальной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул, что готов проанализировать тревоги РФ в этом вопросе. Вместе с этим министр указал на неадекватность заявлений Столтенберга о возможном вступлении Украины в альянс НАТО.
Лавров напомнил, что помимо Вашингтонского договора, согласно которому частью этого военного объединения может стать любая страна, существует евро-атлантический документ о принципе неделимости безопасности. Как подчеркнул глава МИД РФ, Москва — подписант данных соглашений.
"Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплён в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, ему действительно пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется", — заключил Лавров в беседе с RT.
Также в этом интервью министр рассказал о планах провести переговоры с НАТО. Он заявил, что встреча может пройти в январе следующего года.
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