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Лавров рассказ о документе, который не позволяет Украине стать членом НАТО

Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны не стали игнорировать инициативы Москвы по безопасности. Также глава МИД РФ оценил деятельность генсека военно-политического блока НАТО Йенса Столтенберга.

Лавров рассказ о документе, который не позволяет Украине стать членом НАТО

По данным Лаврова, американский президент Джозеф Байден во время виртуальной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул, что готов проанализировать тревоги РФ в этом вопросе. Вместе с этим министр указал на неадекватность заявлений Столтенберга о возможном вступлении Украины в альянс НАТО.

Лавров напомнил, что помимо Вашингтонского договора, согласно которому частью этого военного объединения может стать любая страна, существует евро-атлантический документ о принципе неделимости безопасности. Как подчеркнул глава МИД РФ, Москва — подписант данных соглашений.

"Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплён в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, ему действительно пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется", — заключил Лавров в беседе с RT.

Также в этом интервью министр рассказал о планах провести переговоры с НАТО. Он заявил, что встреча может пройти в январе следующего года.

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Интервью Лаврова телеканалу RT — LIVE
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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