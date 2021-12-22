Лавров: РФ надеется провести переговоры с НАТО в январе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти РФ планируют провести переговоры с представителями Североатлантического альянса.

По его словам, встреча может состояться в январе 2022 года. Об этом глава МИД РФ сообщил в интервью RT.

"Мы планируем в обозримой перспективе, в январе хотим это сделать. Для обсуждения проекта соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО нужно задействовать и переговорную площадку", — сказал Лавров.

Ранее РФ направила США и НАТО проекты договоров по гарантиям безопасности. В одном из пунктов Североатлантическому альянсу предложено прекратить дальнейшее расширение на восток, в том числе на украинские территории. Официального ответа от Штатов и НАТО ещё не последовало.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что игнорирование российских инициатив может привести к новому витку конфронтации.

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