Представители Североатлантического альянса не смогли прийти к единому мнению по переговорам с РФ о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники.
В публикации сказано, что союзники по НАТО сегодня осознают необходимость диалога с Россией. По информации FT, они делают всё, чтобы "избежать прямого отказа" на предложения Кремля.
Однако, по мнению иностранных политиков, игнорирование ситуации может только ухудшить международную обстановку.
Так, дипломат НАТО анонимно поделился, что альянс не в силах просто сказать "нет" в ответ на инициативы Москвы, поэтому внутри организации продолжаются обсуждения по поводу того, как отреагировать на российские проекты договоров. При этом в НАТО пока не знают, в каком формате будут проходить дальнейшие переговоры с РФ.
Ранее МИД направил США и Североатлантическому альянсу проекты соглашений по гарантиям безопасности. В одном из пунктов отмечается, что НАТО должен прекратить продвижение на восток, в том числе на территорию Украины.
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