Financial Times: в НАТО нет единой позиции по переговорам с Россией

Представители Североатлантического альянса не смогли прийти к единому мнению по переговорам с РФ о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники.

В публикации сказано, что союзники по НАТО сегодня осознают необходимость диалога с Россией. По информации FT, они делают всё, чтобы "избежать прямого отказа" на предложения Кремля.

Некоторые чиновники на Западе не согласны с идеями РФ, считая, что их невозможно реализовать на практике.

Однако, по мнению иностранных политиков, игнорирование ситуации может только ухудшить международную обстановку.

Так, дипломат НАТО анонимно поделился, что альянс не в силах просто сказать "нет" в ответ на инициативы Москвы, поэтому внутри организации продолжаются обсуждения по поводу того, как отреагировать на российские проекты договоров. При этом в НАТО пока не знают, в каком формате будут проходить дальнейшие переговоры с РФ.

Ранее МИД направил США и Североатлантическому альянсу проекты соглашений по гарантиям безопасности. В одном из пунктов отмечается, что НАТО должен прекратить продвижение на восток, в том числе на территорию Украины.

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