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"Газпром" не забронировал мощности транзита через Польшу на 22 декабря

Мир

Компания "Газпром" не стала бронировать мощности проходящего через Польшу газопровода "Ямал — Европа" на 22 декабря.

"Газпром" не забронировал мощности транзита через Польшу на 22 декабря

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные GSA Platform, российская компания не стала бронировать мощности транзита газа через Польшу ни на регулярной, ни на дополнительной сессиях.

Накануне "Газпром" также отказался бронировать прокачку по "Ямалу — Европе", в результате чего поставка газа по нему в Германию была остановлена.

Российская компания начала снижать объёмы бронирования транзита газа по "Ямалу — Европе" с минувшей пятницы. Тогда "Газпром" заказал прокачку около 27 млн кубометров после почти 32 млн кубометров днём ранее. В субботу, 18 декабря, было заказано 5,2 млн кубометра, 19 декабря — 4,2 млн кубометра, 20 декабря — 3,8 млн кубометра.

В ноябре компания решила заранее не заказывать допмощности транзита газа через Польшу на декабрь.

Напомним, по итогам биржевых торгов 21 декабря стоимость январских фьючерсов на поставки газа в ЕС впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

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