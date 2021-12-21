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Поток газа по Ямалу - Европе остановили из-за отказа "Газпрома" от бронирования

Мир

Остановка потока газа в Германию по газопроводу Ямал — Европа произошла после отказа компании "Газпром" бронировать мощности прокачки через Польшу на 21 декабря.

Поток газа по Ямалу - Европе остановили из-за отказа "Газпрома" от бронирования

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данных газотранспортного оператора Gascade, в настоящее время газ по трубопроводу в ФРГ не поступает. Реверсная поставка в Польшу также пока не началась.

В сообщении отмечается, что объёмы бронирования "Газпромом" транзита газа по Ямалу — Европе снижаются с 17 декабря. В минувшую пятницу компания также отказалась бронировать мощности на день вперёд. На внутридневных торгах на 17 декабря была заказана прокачка в объёме 26,8 млн кубометров — это меньше, чем днём ранее (31,4 млн куб. м). В субботу объём заказанной прокачки составил 5,2 млн кубометров, в воскресенье — 4,2 млн кубометров, в понедельник — 3,8 млн кубометров.

В ноябре в "Газпроме" решили заранее не заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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