"Газпром" не стал бронировать доптранзит газа через Украину в январе

Компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные мощности транзита газа через Украину в январе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сведения GSA Platform и Regional Booking Platform, предложенные 20 декабря "Оператором ГТС Украины" на аукционе дополнительные мощности транзита через газораспределительные станции "Суджа" (объём — до 9,8 млн кубометров газа в сутки) и "Сохрановка" (до 5,2 млн кубометров) остались невостребованными российской компанией.

В сообщении отмечается, что эти торги провели в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год.

Также сообщается, что "Газпромом" забронировано на январь всего 21,6% транзитных мощностей через Польшу по газопроводу Ямал — Европа. Из предложенных на аукционе в понедельник объёмов в 89,1 млн кубометров в сутки было востребовано 19,28 млн кубометров.

Ранее российская компания не стала бронировать транзитные мощности через Украину и Польшу на первый-третий кварталы 2022 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.