Шойгу заявил о наращивании военного присутствия США у границ РФ

Наращивание военного присутствия США у границ РФ способствует росту обострению военно-политической обстановки, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

"Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире… Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ", — цитирует РИА Новости заявление министра на коллегии с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Шойгу, в Восточной Европе на ротационной основе размещено около восьми тысяч американских военных.

Глава Минобороны заявил также об увеличении масштабов учений, проводимых США и НАТО поблизости от российских границ. Шойгу отметил, учащение случаев, когда в учениях задействуют стратегическую авиацию, а также осуществляют условные пуски ядерных ракет по российским объектам.

"Количество их полётов у российских границ возросло более чем в два раза", — сообщил министр.

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