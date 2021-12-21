Наращивание военного присутствия США у границ РФ способствует росту обострению военно-политической обстановки, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
"Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире… Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ", — цитирует РИА Новости заявление министра на коллегии с участием президента РФ Владимира Путина.
По словам Шойгу, в Восточной Европе на ротационной основе размещено около восьми тысяч американских военных.
Глава Минобороны заявил также об увеличении масштабов учений, проводимых США и НАТО поблизости от российских границ. Шойгу отметил, учащение случаев, когда в учениях задействуют стратегическую авиацию, а также осуществляют условные пуски ядерных ракет по российским объектам.
"Количество их полётов у российских границ возросло более чем в два раза", — сообщил министр.
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