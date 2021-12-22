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Политолог оценил возможность скорого обострения конфликта РФ и Украины

Мир

До конца 2021 года возможность обострения конфликта между Москвой и Киевом является маловероятной, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя Pravda.Ru сообщения западных СМИ Россия о вероятном полномасштабном вторжении РФ на Украину.

Политолог оценил возможность скорого обострения конфликта РФ и Украины

Политолог напомнил, что на Западе прогнозируют "российскую агрессию" на конец января — начало февраля, поскольку к этому времени РФ якобы завершит наращивание сил у украинских границ.

Вместе с тем Васильев отметил, что по итогам переговоров президентов РФ и США стороны договорились о "постепенной деэскалации".

"Было ещё раз заявлено, что, в принципе, Соединенным Штатам Америки при всей сложившейся или складывающейся ситуации, война в Европе или на Донбассе, или вокруг Украины, или за Украину совершенно не нужна", — подчеркнул эксперт.

В связи с этим, по мнению Васильева, серьёзного обострения ситуации вокруг Украины до конца года опасаться не стоит.

"Что будет после Нового года сказать довольно сложно", — добавил политолог.

Ранее западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что РФ планирует вторжение на Украину с территории Крыма, с материковой границы, а также через Белоруссию.

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Война России и Украины вот-вот начнется? Неожиданный прогноз политолога
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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