Дипломат пострадал при нападении радикалов на посольство Белоруссии в Лондоне

Минск потребовал от властей Великобритании тщательного расследования нападения на посольство Белоруссии в Лондоне, в результате которого пострадал дипломат.

Как сообщает МИД Белоруссии, инцидент произошел вечером 19 декабря. Группа нападавших испортила фасад посольства, а потом атаковала прибывших на место происшествия дипломатов.

В результате нападения одному из сотрудников дипмиссии потребовалась помощь медиков. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Кроме того, дипломату сломали нос и выбили зуб.

Сообщается, что сотрудникам дипломатической полиции Лондона удалось задержать некоторых участников нападения на белорусское посольство. По предварительным данным, она являются членами радикальной эмигрантской группировки "Надзея".

В связи с произошедшим в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Великобритании, которому заявили решительный протест и потребовали провести тщательное расследование нападения.

"МИД Беларуси исходит из того, что британскими властями будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещения представительства", — говорится в сообщении.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.