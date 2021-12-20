Минск потребовал от властей Великобритании тщательного расследования нападения на посольство Белоруссии в Лондоне, в результате которого пострадал дипломат.
Как сообщает МИД Белоруссии, инцидент произошел вечером 19 декабря. Группа нападавших испортила фасад посольства, а потом атаковала прибывших на место происшествия дипломатов.
В результате нападения одному из сотрудников дипмиссии потребовалась помощь медиков. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Кроме того, дипломату сломали нос и выбили зуб.
Сообщается, что сотрудникам дипломатической полиции Лондона удалось задержать некоторых участников нападения на белорусское посольство. По предварительным данным, она являются членами радикальной эмигрантской группировки "Надзея".
В связи с произошедшим в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Великобритании, которому заявили решительный протест и потребовали провести тщательное расследование нападения.
"МИД Беларуси исходит из того, что британскими властями будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещения представительства", — говорится в сообщении.
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