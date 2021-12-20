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Израиль заявил о начале пятой волны COVID-19 из-за "омикрона"

Мир

Из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в Израиле объявили начало пятой волны COVID-19. По сообщению премьер-министра страны Нафтали Бенет, случаи зафиксировали даже в детских садах.

Израиль заявил о начале пятой волны COVID-19 из-за "омикрона"

По сообщению израильских властей, количество заболевших небольшое, но оно растёт с каждым днём.

"Омикрон" уже в стране, от Кнессета до детских садов, и быстро распространяется. Можно сказать, что пятая волна началась", — цитирует главу правительства "Лайф".

По словам Бенета, Израиль одним из первых закрыл границы для въезда из стран, где была зафиксирована вспышка "омикрона". Премьер подчеркнул, что это позволило стране выиграть время и "приостановить" быстрые темпы распространения.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что российский Роспотребнадзор не исключает возможности введения штрафов за отказ вакцинироваться от COVID-19. По сообщению ведомства, сейчас власти изучают опыт других стран, которые ввели подобную меру.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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