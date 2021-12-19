Делегация Конгресса США приехала в Киев

Делегация американского Конгресса приехала в Киев для того, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией. Информация об этом появилась на странице посольства США на Украине в Facebook.

Известно, что возглавляет делегацию Джейсон Кроу. Также отмечается, что в Киеве поднимут вопрос российского военного наращивания на Украине. Кроме того, представители американского Конгресса намерены услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства по этой ситуации.

"Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и её евроатлантической траектории", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не решил, будет ли поддерживать Украину своими войсками в случае, если Россия "вторгнется" в Незалежную. По его словам, вообще маловероятно, что кто-то собирается это сделать.

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