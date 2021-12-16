Генерал СБУ заявил о желании присоединить к стране Приморье и Кубань

Бывший замглавы Службы безопасности Украины, генерал Виктор Ягун заявил, что в стране уже давно рассматривались варианты присоединения зарубежных территорий.

Так, Ягун вспомнил, что этот вопрос был в повестке ещё во время президентства Петра Порошенко - в 2018 году.

"Стоял вопрос об использовании опыта Франции с заморскими территориями. Только не заморские, а дальние украинские территории", — сказал Ягун в эфире "Черноморской ТРК".

По словам генерала, на Украине не претендует на Канаду, однако в стране хотели бы включить в состав регионы, которые принадлежат России, в том числе Приморский край. Кроме того, речь шла о Кубани, также раньше украинцы жили в Астраханской и Воронежской областях.

Помимо этого, Ягун отметил, что украинский народ проживал и в некоторых частях Латинской Америки.

"Эти вопросы поднимались, что украинское государство будет не просто помогать, а включит в свой состав как заморские, грубо говоря, территории", — утверждал генерал.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарёв оценил слова экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что в феврале в случае сильного мороза может полностью остановиться украинская энергетическая система. В беседе с Pravda. Ru эксперт отметил, что потенциальная опасность связана с неправильными решениями администрации Украины.

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