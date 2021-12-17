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Учёные: Байден должен отказаться от права первого ядерного удара

Мир

Сотни учёных направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом официально заявить, что у Соединённых Штатов нет планов планов первыми наносить ядерный удар в случае войны, сообщает газета The New York Post.

Учёные: Байден должен отказаться от права первого ядерного удара

Около 700 учёных и инженеров, среди которых 21 лауреат Нобелевской премии, написали в адресованном Байдену письме следующее:

"Мы призываем вас объявить, что США <…> будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в случае нападения на Америку или ее союзников", — цитирует документ РИА Новости.

Также учёные призвали американского президента, который является главнокомандующим, отказаться от единоличного принятия решения по поводу использования ядерного оружия.

В письме указано, что данные меры направлены на снижение вероятности перерастания обычного вооружённого конфликта в ядерную войну.

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