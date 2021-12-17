Экс-адвокат Трампа подал на него и правительство в суд, обвинив в сговоре

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Майкл Коэн обратился в суд и обвинил политика в сговоре с американским правительством. Суть иска в том, что якобы посредством договорённостей Коэна вернули в тюрьму.

Коэн заявил, что он отбыл срок за финансовые преступления и другие нарушения закона, но выйдя на свободу досрочно в связи с пандемией коронавируса, его незаконно посадили за решётку.

Власти руководствовались тем, что Коэн якобы нарушал режим домашнего ареста, который для него определил суд и был замечен в "злачных" местах.

Однако экс-адвокат Трампа в иске указал, что всё дело в "правдивой" книге о Трампе над которой он работал.

"Я никогда не остановлюсь, пока все эти животные, которые стремятся разрушить нашу демократию, не будут привлечены к ответственности за свои антиконституционные и аморальные действия!", — цитирует Коэна New York Daily News.

Коэн заявил, что Трамп и правительство США должны возместить ему убытки. Правда, сумму компенсации экс-адвокат бывшего лидера Америки не назвал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.