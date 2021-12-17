EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мужчина поранил ногу в московском автобусе и умер от потери крови
Малышева о состоянии Зайцева: "Хватит ли сил сделать ещё один показ"
В Махачкале популярной гадалке нанесли 12 ударов ножом
"Казанский стрелок" Галявиев рассказал, как его кормят и попросил прощения
Замглавы МИД Грушко: возобновлять совет РФ — НАТО не планируется
"Глупость": в МИД РФ ответили на обвинения России в продаже оружия талибам*
Макрон: РФ нужно вернуть к обсуждению кризиса на Украине в "нормандском формате"
Глава МЧС сравнил пренебрежение ТБ в шахтах с курением на пороховой бочке
Украина требует от Германии признать Голодомор геноцидом

Экс-адвокат Трампа подал на него и правительство в суд, обвинив в сговоре

Мир

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Майкл Коэн обратился в суд и обвинил политика в сговоре с американским правительством. Суть иска в том, что якобы посредством договорённостей Коэна вернули в тюрьму.

Экс-адвокат Трампа подал на него и правительство в суд, обвинив в сговоре

Коэн заявил, что он отбыл срок за финансовые преступления и другие нарушения закона, но выйдя на свободу досрочно в связи с пандемией коронавируса, его незаконно посадили за решётку.

Власти руководствовались тем, что Коэн якобы нарушал режим домашнего ареста, который для него определил суд и был замечен в "злачных" местах.

Однако экс-адвокат Трампа в иске указал, что всё дело в "правдивой" книге о Трампе над которой он работал.

"Я никогда не остановлюсь, пока все эти животные, которые стремятся разрушить нашу демократию, не будут привлечены к ответственности за свои антиконституционные и аморальные действия!", — цитирует Коэна New York Daily News.

Коэн заявил, что Трамп и правительство США должны возместить ему убытки. Правда, сумму компенсации экс-адвокат бывшего лидера Америки не назвал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дональд Трамп: "новый Гитлер" или последний шанс США?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Замглавы МИД Грушко: возобновлять совет РФ — НАТО не планируется
"Глупость": в МИД РФ ответили на обвинения России в продаже оружия талибам*
Макрон: РФ нужно вернуть к обсуждению кризиса на Украине в "нормандском формате"
Европарламент призвал ЕС готовить санкции против РФ из-за Украины
Глава МЧС сравнил пренебрежение ТБ в шахтах с курением на пороховой бочке
Украина требует от Германии признать Голодомор геноцидом
ЦБ лишил лицензии НКО "Премиум": непрозрачные операции
Депутат бундестага: в интересах Германии признать Крым частью России
В МИД Украины призвали Запад ускорить разработку жёстких санкций против РФ
Китай предупредил Токио о последствиях бойкота Олимпийских игр
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.

Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Бывший СССР
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Методы диагностики
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Любовь Степушова Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС Любовь Степушова Александр Артамонов Военные всего мира решили стать невидимыми Александр Артамонов Ирина Шлионская Почему людей интересуют преступления? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Здоровье
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Через танцы к звёздам: как экс-чиновница пилит деньги на олимпиаде
Правила игры
Через танцы к звёздам: как экс-чиновница пилит деньги на олимпиаде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников