Трамп пообещал своим сторонникам устроить крупный митинг

Экс-президент США Дональд Трамп поделился планами на ближайшее время. Так, бизнесмен и политик хочет устроить крупный митинг в штате Флорида, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что эту идею Трамп озвучил во время выступления перед своими сторонниками в городе Санрайз. Экс-президент пообещал, что скоро будет другая встреча, но при этом он не назвал точную дату. Трамп ограничился словосочетанием — "недалекое будущее",

"Было очень увлекательно, познавательно и весело. Мы вернёмся в это место для проведения крупного митинга", — сказал политик.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп заявил, что тесное сотрудничество с Россией в годы его президентства не удалось наладить из-за масштабной клеветнической кампании. Как отмечает политик, ему неоднократно приходилось опровергать обвинения в сговоре с РФ, который якобы имел место в 2016 году.

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